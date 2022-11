Prix du carburant : la remise de l’État limite inégalement les dégâts en mai

Dans un contexte de flambée des prix de l’énergie liée notamment à la guerre en Ukraine, le dispositif national de remise de 15 centimes par litre parvient à contenir les prix du super, pas du gasoil.

Comme dans les autre outre-mer, les prix des produits pétroliers et du gaz à Mayotte sont fixés par l’État par arrêté préfectoral. Les tarifs applicables à partir du 1er mai 2022, sont les suivants :

Supercarburants sans plomb : 1,73 € / litre (-1 centime d’euro par rapport à avril)



Gazole : 1,57€ / litre (+6 cents)



Pétrole lampant : 1,24€ / litre (+4 cents)



Mélange détaxé : 1,21€ / litre (-1 cent)



GO Marine : 1,20€ / litre (+6 cents)



Bouteille de gaz de 12kg : 29 euros l’unité (Inchangé)



Depuis avril, la remise de 15 centimes d’euro hors taxe par litre de carburant de l’Etat prévue dans le plan de résilience sur le Supercarburants sans plomb, du gazole, du mélange détaxé et du Go marine, reste applicable à Mayotte, et ce pour 3 mois.

« Pour rappel, le mois dernier, le dispositif avait permis d’absorber l’augmentation de l’essence et d’atténuer significativement celle du gazole », note la préfecture (voir le tableau ci-joint).

Pour rappel, un dispositif de chèques énergie est en cours de déploiement pour aider les ménages à supporter la hausse des prix de l’énergie de ces derniers mois.