Vendredi 7 octobre, au Lycée des Lumières, se tenait une rencontre entre l’unique grand cinéaste tchadien et le jeune public mahorais. La conférence, très appréciée par l’audience, s’est vue être un moment à la fois instructif, convivial et jalonné de questions-réponses, le tout supervisé par Gilles Collin, enseignant et référent de la section cinéma.