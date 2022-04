“Mamiso trio” : le prochain concert Hippocampus aura lieu le vendredi 29 avril

Mamiso trio, c’est la rencontre de trois musiciens chanteurs, et d’une histoire, racontée au gré des rythmes et des harmonies vocales, allant de l’énergie pure au recueillement. Les textes et compositions de Mamiso (prononcez Mamsou), ambassadeur de la grande île depuis les années 90 avec le groupe Senge, et ses acolytes Njiva et Cloé, sont inspirés, entre autres, par les traditions musicales du sud de son île natale. Interprétés a cappella ou accompagnés de percussions corporelles ou instrumentales, de divers instruments acoustiques, parfois chorégraphiés, les chants alternent des mélodies harmonisées et des parties plus théâtrales, formant un patchwork poétique à l’image des fêtes dans les villages de brousse.

A 20h. 10€ non adhérents, 5€ adhérents, Gratuit pour -10 ans