Ouverture d’une crèche municipale à M’tsamboro : la mairie sonde les demandes

La commune de Mtsamboro annonce l’ouverture d’une crèche municipale “Moilimu M’boro”, “dans le cadre du projet de mandat Ambition Mtsamboro 2030” et recense les besoins.

Avec l’évolution du code de Sécurité sociale, notamment sur l’aide au mode de garde alternée, les crèches devraient se multiplier. Dans le cadre de l’ouverture de la prochaine crèche municipale qui sera gérée par délégation de service public assurée par l’association Les Marionnettes, le maire de M’tsamboro Laïthidine Ben Saïd appelle les parents et futurs parents à exprimer leurs besoins en matière d’accueil collectif.

Vous pouvez scanner le QR code du flyer distribué dans la commune avec votre téléphone et répondre en ligne, ou ouvrir le lien ici. Vous pouvez aussi remplir le bulletin et le déposer au CCAS. Des versions papier sont également disponibles dans les locaux de la commune. Aussi, ce mercredi 30 mars 2022 à 17h30, l’association Marionnette convie les parents souhaitant inscrire leurs enfants à une réunion publique sur les lieux afin de leur présenter le dispositif et enregistrer les éventuelles demandes d’inscription.

Ce projet est soutenu par l’Etat, la CSSM, et le Conseil départemental de Mayotte.

Consulter les informations sur la Crèche Marionnette Moilimou Mboro