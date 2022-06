Le Petit Futé spécial Mayotte épouse le nouveau concept des “Country-guides”

A mi-chemin entre le guide et le magazine, Petit Futé innove en proposant un contenu unique sur le marché des guides de tourisme, intégrant un apport additionnel multimédia facilement repérable (pictogrammes spécifiques) et accessible via smartphone à travers 4 axes principaux, aux titres incitatifs. INSPIRER, propose l’étendue de l’offre touristique de la destination, DECOUVRIR, se penche sur la nature, l’histoire, la gastronomie, etc. avec quelques focus spécifiques à la destination tels que la plongée sous-marine à Mayotte, VISITER, avec une immersion “au plus prés des habitants”, et ORGANISER SON SEJOUR, avec tous les aspects administratif, logistique, transport, etc., riche en conseils pratiques.

Dans le pur style magazine, la description de Mayotte y est fidèle : “Mayotte reste le dernier bout de France à découvrir dans l’océan Indien. Elle possède une chance unique, celle de permettre un réel dépaysement en conservant tout le confort de la métropole. Aussi Mayotte la musulmane au subtil mélange de traditions africaines et malgaches surprend par son authenticité et son aspect virginal encore très éloignés des sentiers battus d’un tourisme de masse. Dotée de l’un des plus grands lagons fermés au monde, elle offre une aire où dauphins, baleines, poissons tropicaux et tortues marines aiment à voguer dans les eaux toujours chaudes. Makis et roussettes quant à eux se plaisent à

passer de branche en branche et se disputent mangues et corossols dans les arbres épais qui poussent dans la brousse mahoraise. Non loin de là, les majestueux et imposants baobabs côtoient les cocotiers sur des plages dont le sable varie du noir à l’orangé en passant par moult nuances d’ocre. Dame Nature y est tout particulièrement généreuse. Les Mahorais, heureux d’avoir choisi de rester français, conservent avec non moins de fierté leurs traditions et coutumes. Seul département de tradition majoritairement musulmane en France, Mayotte séduit et étonne par sa tolérance. Les habitants ont le cœur sur la main et l’âme gaie, tout y est encore vrai et authentique. Mayotte la Française est une destination qui mérite d’être connue et de se faire découvrir et apprécier pour toutes ces spécificités qui la rendent unique ! Alors Caribou Maoré ! Bienvenue à Mayotte !”