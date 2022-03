35 h de travaux non rémunérés pour un mineur caillasseur

La période de vacances scolaires est moins calme qu’il n’y parait : un jeune a été interpellé à Kahani alors qu’avec sa bande, il caillassait les voitures de passage.

Les gendarmes mobiles ont essuyé des jets de cailloux comme les automobilistes qui circulaient ce dimanche 6 mars à 19h30 sur la départementale à Kahani. Ils sont une quinzaine de jeunes à les agresser ainsi.

Tout en continuant à recevoir des pierres, les gendarmes ont pu interpeller l’auteur des faits, annoncent-ils sur leur page Facebook.

Conduit à la brigade de Sada, il a été placé en garde à vue. Ayant reconnu les faits, le mineur a fait l’objet d’une composition pénale assortie de 35 heures de travaux non rémunérés (TNR).

La composition pénale est une alternative aux poursuites, elle permet au ministère public de proposer une sanction à l’auteur des délits lorsque celui-ci reconnaît sa culpabilité, en évitant un procès. La décision est plus rapide. D’où la condamnation à des TNR et non à des TIG, Travaux d’Intérêt Général, qui est une peine à l’issue d’un procès.