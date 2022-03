Des centaines de milliers d’euros injectés dans le monde culturel

“Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, ont signé, avec plusieurs directrices et directeurs de lieux ou de réseaux culturels emblématiques, un pacte pour faciliter l’émergence et la visibilité d’artistes ultramarins. Par cet acte, les signataires confirment la contribution essentielle des Outre-mer à la culture française” indique le ministère de l’Outre-mer dans un communiqué.

Ce pacte passe notamment par “le financement de 20 résidences d’artistes ultramarins dans l’Hexagone et en Outre-mer, le soutien à la formation des étudiants et jeunes artistes ultramarins le financement de 1000 voyages aller/retour d’artistes ultramarins et d’associations culturelles ultramarines chaque année vers l’Hexagone ;la contribution à la réalisation de 40 documentaires, films de fiction ou séries destinés aux chaînes de télévision et aux plateformes numériques ; et l’amélioration des conditions d’accès au dispositif « 1% artistique ».”

Pour qui ? Dans quels secteurs ? On le saura bientôt promet le ministère.

“Des groupes de travail, associant les professionnels de la culture, leurs organisations représentatives, les collectivités territoriales et les services de l’Etat, permettront de définir, avant la fin 2022, des actions destinées à structurer les filières artistiques des Outre-mer”.

Ce que l’on sait déjà en revanche, c’est le budget conséquent qui y sera consacré. 270 000€ pour la promotion des patrimoines immatériels, en tout, 670 000€ sont prévus pour le programme européen Archipels EU, consacré à la culture dans les RUP.

Par ailleurs un “plan musique” d’un million d’euros servira de fonds de soutien aux artistes, pour produire, diffuser et s’assurer une “présence digitale”. Une autre enveloppe de 300 000€ doit financer pas moins de 40 documentaires, films ou séries.

De quoi relancer des projets cinématographiques à Mayotte ?