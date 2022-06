Lancement d’une étude sur les premiers élus de Mayotte française

Pour en savoir plus sur les premiers maires, conseillers généraux, députés et sénateurs de l’île, le CCEE, Centre de la Culture, de l’Education et de l’Education et de l’Environnement, invite toutes les personnes disposant d’informations, de documents ou de témoignages sur ces élus, à contacter le 0269 66 18 18 ou à les adresser à contact@ccee-mayotte.yt, ou encore à se rendre à son siège de Cavani, 3, immeuble Briqueterie.

C’est le président de la structure, Madi Vita qui lance cet appel qui concerne les élus de 1977 à 1983. On pense bien sûr au sénateur Marcel Henry qui couvre la période, voir plus, élu en 1977, pour trois mandats successifs jusqu’en 2004.

A noter qu’en 1977, Mayotte ne comprenait qu’une seule circonscription législative, et c’est Younoussa Bamana qui en était l’élu, la seconde ayant été créée lors d’un redécoupage en 2010.

A.P-L.