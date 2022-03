Prix : Poursuite de la tendance inflationniste en janvier

L’année 2021 s’était close sur une hausse des prix de 3,1%, contre 2,9% sur le reste de la France. Une tendance inflationniste générale qui répond à un contexte mondial, mais aussi à des spécificités locales.

Pour inaugurer l’année, et comme dans les autres DOM, l’INSEE fait évoluer le format de sa publication mensuelle de tendance d’évolution des prix. Elle est plus compacte, on regrette la publication du tableau par poste, on y gagne un nouveau tableau : celui de la comparaison de l’évolution sur un an des prix à la consommation des ménages par grand secteur dans les cinq DOM et en France hors Mayotte.

En janvier 2022, les prix à la consommation augmentent de 0,4 % à Mayotte. Ils sont tirés à la hausse par les prix des services (+ 1,1 %) et par ceux de l’alimentation (+ 0,5 %).

La forte hausse des prix de l’énergie ralentit temporairement, -1,3% en janvier à Mayotte, ce qui atténue la hausse sur les 12 derniers mois, + 11,7 % contre + 14,5 % auparavant. Les prix des produits manufacturés diminuent également en janvier, -0,1%, portant la hausse sur les 12 derniers mois à + 0,4 %.

À l’inverse, la hausse des prix des services sur un an est plus forte en janvier (+1,1%), en lien avec une augmentation des prix plus prononcée dans les transports, c’est l’aérien qui tire la tendance à Mayotte. Et ici, c’est encore les prix de l’alimentaire qui tirent la tendance vers le haut, +0,5% en janvier, amenant la tendance sur les 12 derniers mois à + 4,4%, contre +1,5% sur le reste du pays. Et c’est traditionnellement les prix des produits frais qui mènent la danse ici, +1,6% sur le mois.

Le tabac a vu ses prix stagner en janvier 2022, la tendance est haussière sur un an, + 9,1%. Mais c’est un secteur qui pèse peu dans le panier de la ménagère.

