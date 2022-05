Lire et écouter les médias, ça s’apprend désormais à l’école

« T’as vu cette info sur Facebook ? », « Dingue ! Ibrahim a twitté un drôle de truc », « J’ai entendu dire que… », « Il paraît que… »… Jeunes et moins jeunes sont confrontés à une foule d’infos qui tombent tous les jours sur nos portables. Sur lesquels arrivent aussi des liens vers des sites divers et variés, qui peuvent aller du journal Le Monde aux opinions les plus complotistes. Activité très chronophage, la journée défile vite au rythme de ces lectures.

D’autre part, les attentats de janvier 2015 ont été un électrochoc sur les risques que font peser l’absence de maitrise de l’information ou du décryptage de l’image produite par les médias. Développer son esprit critique face aux informations qui nous parviennent, c’est un enjeu majeur, toute une éducation que l’école met en place à travers l’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI), pour que « les élèves apprennent à devenir des citoyens responsables dans une société marquée par la multiplication et l’accélération des flux d’information. Qu’ils développent leur esprit critique et soient capables d’agir de manière éclairée pour chercher, recevoir, produire et diffuser des informations via des médias de plus en plus diversifiés. »

Elle est déclinée à Mayotte selon 3 évènements qui se tiendront sur l’année 2022. La Semaine de la Presse et des Médias à l’École (SPME) du 21 au 26 mars 2022, qui permettra aux élèves de rencontrer les médias de Mayotte, de mettre en pratique avec les médias scolaires (journaux, webradio, webTV, etc.), de valoriser leurs productions par le biais des dispositifs du CLEMI (Semaine de la Presse et des Médias à l’École.

Sera également organisé le Concours “Médiatiks” en avril, un concours de médias scolaires dans lequel rivaliseront les journaux scolaires, les webradios, les webTV des élèves. Les lauréats seront sélectionnés pour le concours national à Paris.

Et enfin, le concours “Zéro cliché” en avril-mai, pour sensibiliser les élèves aux stéréotypes sexistes dans la vie quotidienne, dans l’espace public, à l’école, au travail, etc.

Une convention entre le Rectorat et la Somapresse permet à des élèves volontaires accompagnés par leurs professeurs de participer au comité de rédaction de CHAB, magazine gratuit “Pour les jeunes et par les jeunes” et de pratiquer comme le feraient de vrais journalistes. Une autre convention avec la radio associative “SUN FM” permettra aux élèves de pratiquer aux seins d’ateliers radios dans les écoles et les établissements.

A.P-L.