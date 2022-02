Pré-alerte cyclonique à La Réunion : les vols régionaux impactés

La destination de Mayotte est également impactée indirectement par l’arrivée annoncée du cyclone BATSIRAI qui devrait toucher La Réunion dans la journée de jeudi.

Les vols au départ de la Réunion

Réunion > Paris :

– Le vol UU975 du mercredi 2 février 2022 à destination de Paris prévu à 21h00 heure locale est avancé

Les passagers sont avancés sur le vol UU971 du même jour. Le départ est prévu de La Réunion à 11h20 heure locale.

– Le vol UU975 du jeudi 3 février 2022 à destination de Paris prévu à 21h00 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU975 du vendredi 4 février, départ prévu à 21h00 heure locale.

Réunion > Maurice :

– Le vol UU104 du mercredi 2 février 2022 à destination de Maurice prévu à 14h35 heure locale est annulé

– Le vol UU104 du jeudi 3 février 2022 à destination de Maurice prévu à 14h35 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU104 du vendredi 4 février 2022. Départ prévu à 14h35 heure locale

Réunion > Mayotte :

– Le vol UU274 du mercredi 2 février 2022 à destination de Mayotte prévu à 13h30 heure locale est avancé

Le départ est prévu à 10h45 heure locale.

– Le vol UU274 du jeudi 3 février 2022 à destination de Mayotte prévu à 13h30 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU274 du vendredi 4 février 2022. Départ prévu à 13h45 heure locale.

Pour les vols à l’arrivée à La Réunion :

Paris > Réunion :

– Le vol UU974 du mercredi 2 février 2022 à destination de La Réunion prévu à 19h30 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur les vols UU974 des jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 février 2022 , départ prévu à 19h30 heure locale.

Maurice > Réunion :

– Le vol UU109 du mercredi 2 février 2022 à destination de La Réunion prévu à 18h20 heure locale est annulé

– Le vol UU109 du jeudi 3 février 2022 à destination de La Réunion prévu à 18h20 heure locale est annulé

Les passagers de ces vols sont reportés sur le vol UU109 du vendredi 4 février 2022. Départ prévu à 18h20 heure locale

Mayotte > Réunion :

– Le vol UU275 du mercredi 2 février 2022 à destination de Mayotte prévu à 15h40 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU275 du vendredi 04 février 2022, départ prévu à 16h40 heure locale

– Le vol UU275 du jeudi 3 février 2022 à destination de Mayotte prévu à 13h30 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU275 du vendredi 04 février 2022, départ prévu à 16h40 heure locale

A l’approche de BATSIRAI, Air Austral a mis en place une cellule de crise et se prépare au passage du système cyclonique. Elle informera régulièrement sa clientèle de toute nouvelle évolution. “Si les conséquences exactes du cyclone sur l’île et le programme des vols ne sont pas encore figées, les différents scénarios d’évolution de BATSIRAI sont à l’étude et la compagnie suit la situation en temps réel.”

Aucun autre ajustement à cette heure n’est à noter. Dans tous les cas, il est recommandé avant de se rendre à l’aéroport de vérifier les informations sur les vols opérés, disponibles sur www.air-austral.

La compagnie Air Austral assure à sa clientèle que tout sera mis en œuvre afin de limiter au maximum l’impact de ce cyclone sur le programme de ses vols. Les passagers impactés se verront proposés une alternative de voyage et seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral

Dans tous les cas, il est impératif de suivre les recommandations suivantes avant de se rendre à l’aéroport :

Ø Vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur http://www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html ou directement dans la rubrique Ma Réservation.

Ø Mettre à jour si nécessaire ses coordonnées (téléphonique mobile et/ou adresse e-mail) auprès d’Air Austral ou directement auprès de son agence de voyage. En cas de perturbations sur un vol, chaque passager pourra être averti individuellement. Air Austral dispose d’un service informant directement ses passagers sur leur téléphone portable, Smartphone ou e-mail à partir du moment où les contacts ont bien été indiqués à la compagnie.

Ø La circulation pouvant se révéler difficile et les accès contraints, Air Austral vous recommande de prendre toutes les précautions nécessaires pour se rendre dans les aéroports

Ø Rester à l’écoute des médias. Des points réguliers d’information seront effectués