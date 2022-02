Mission carburant Outre-mer : la fédération PS des Antilles s’alarme

Revenant sur la mission relative à “la régulation du prix des carburants et du gaz dans les départements d’Outre-mer”, les premiers secrétaires des Fédérations socialistes de Guadeloupe et de Martinique, Olivier Nicolas et Béatrice Bellay, espèrent que l’objectif va dans le bon sens.

On l’a vu avec les derniers prix des carburants en février, leur régulation par l’Etat évite à Mayotte les déboires de flambée des prix que connait l’Hexagone. L’annonce d’une mission qui “pourra en outre interroger la pertinence du modèle actuel de fixation des prix dans le contexte de la transition énergétique”, ne rassure pas les secrétaires fédéraux PS.

Rappelant que l’encadrement des prix des hydrocarbures ont été imposés par l’ancien ministre des outre-mer Victorin Lurel, notamment dans le cadre des mouvements ultramarins contre la vie chère et pour réguler les monopoles, ils mettent en garde le gouvernement sur “les risques d’une remise en cause des acquis des textes qui ont utilement réformé en 2014 les modalités de fixation du prix des carburants dans les départements des Outre-mer”.

Ils appellent en outre à se pencher avec les collectivités locales sur le chantier de la fiscalité des carburants: “cette fiscalité reste totalement fondée sur la taxation de la consommation de carburants d’origine fossile, ce qui n’incite en rien les collectivités locales qui perçoivent ces taxes à favoriser réellement les modes de propulsion alternatifs plus écologiques, voire les transports en commun”.