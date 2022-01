Prise de 70.000 € de produits de contrebande par la Légion et la gendarmerie à Soulou

Constatant la présence d’un trafic, ils sont intervenus vers 7h du matin, mettant en fuite 4 personnes qui ont pris la fuite à bord d’une embarcation, rapporte la gendarmerie sur sa page Facebook. Là, ils découvrent un important stock de produits de contrebande, “la valeur est estimé à 70.000 euros”. Outre les nombreuses cartouches de cigarettes Cœlacanthe, il y avait de la crème éclaircissante et de la cyproheptadine.

La nocivité de la 1ère est connue, la seconde moins. Antihistaminiques, les médicament à base de cyproheptadine sont délivrés en cas d’allergies. Mais cette substance est détournée, notamment en Afrique, pour son effet stimulateur de l’appétit, et ainsi, permettrait aux femmes qui aiment présenter des formes rondes, de grossir. Nous avons ainsi découvert que l’Ordre des pharmaciens met d’ailleurs en garde sur une “utilisation non conforme et potentiellement dangereuse de la cyproheptadine comme orexigène pour induire une prise de poids à des fins esthétiques”. Et qui peuvent déboucher sur de l’obésité et du diabète