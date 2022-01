La chanteuse mahoraise Kueena remporte le concours de chant Nyora

Diffusé à la télévision comorienne ainsi que sur les réseaux, le concours Nyora mettaient en concurrence de nombreux chanteurs de l’archipel des Comores. Et cette année, pour la première fois, deux concurrents mahorais s’illustraient jusqu’à atteindre les dernières phases de la compétition.

Etendu à Mayotte cette année, le concours vise à promouvoir les jeunes artistes de l’archipel, ainsi qu’à promouvoir la culture et l’unification musicale de la région.

Deux mahorais étaient donc en lice pour les phases finales : le chanteur Shefi Boy Swagga et la chanteuse Kueena. Un concours régional donc, qui s’imposait comme une véritable opportunité de donner aux artistes mahorais une visibilité majeure dans l’archipel, voire au-delà.

La finale de cette épreuve s’est tenue ce samedi, et c’est finalement la Mahoraise Kueena qui l’a emporté, remportant au passage la somme de 5 millions de francs comoriens, soit 10 000 euros, ainsi que le prix de la vidéo la plus vue sur Youtube. Une preuve de plus, s’il en fallait, que les artistes mahorais n’ont rien à envier à leurs concurrents de l’archipel.