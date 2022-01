La mairie de Mamoudzou et la préfecture lancent un appel à projets au bénéfice des populations en difficulté

Le maire de Mamoudzou, le préfet et l’ensemble des partenaires signataires du Contrat de Ville de Mamoudzou lancent l’Appel à Projets 2022 de la Politique de la Ville pour lutter contre les inégalités.

“Soucieux d’un développement harmonieux des quartiers et de leurs populations, les acteurs institutionnels que sont la Ville et l’Etat ambitionnent de réduire de manière substantielle les inégalités entre les territoires en mobilisant des crédits spécifiques aux bénéfices des habitants des quartiers les plus fragiles, quartiers prioritaires (QPV)”, déclarent ces institutions. M’tsapéré, Kawéni et M’gombani sont concernés.

L’appel à projet pour la programmation du contrat de ville 2022 s’adresse aux structures associatives, aux établissements publics et aux collectivités territoriales.

Cet appel à projets concerne toute demande de subvention pour l’année 2022, au titre de la programmation du contrat de ville de Mamoudzou.

Toute demande de subvention entrant dans ce cadre se fera obligatoirement sous format dématérialisé et devra être déposée au plus tard : le mardi 25 janvier 2022 à 15h.

Les demandes de subventions sont à effectuer via le formulaire CERFA°12156*05 et être envoyées impérativement aux adresses courriels suivantes :

– f.sidi@mamoudzou.yt

– h.anlimou@mamoudzou.yt

Télécharger l’appel à projet sur le site de la ville de Mamoudzou.