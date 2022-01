22 pays classés en “zone rouge” et soumis à un test de moins de 24h

“Le Gouvernement classifie les pays étrangers en plusieurs catégories en fonction des indicateurs sanitaires” indique la préfecture par voie de communiqué.

“Un pays classé « rouge », est un pays dans lesquels une circulation active du virus est observée avec une présence de variants préoccupants. Il s’agit des pays suivants : Afghanistan, Biélorussie, Botswana, Géorgie, États-Unis, Île Maurice, Malawi, Moldavie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Nigeria, Pakistan, République démocratique du Congo, Russie, Serbie, Suriname, Tanzanie, Turquie, Ukraine, Zambie et Zimbabwé.

Les voyages depuis et vers les pays classés en zone rouge sont soumis à des règles afin de limiter la propagation du virus. Les voyages entre la France et les pays « rouges » et « rouges écarlate » doivent être limités autant que possible.

Ainsi, les déplacements depuis un pays classé en zone rouge vers Mayotte sont soumis à :

Présentation d’une preuve de vaccination complète (pour les vaccinés),

Présentation d’un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 24h (pour tous les voyageurs),

Présentation d’un motif impérieux (pour les non-vaccinés),

Quarantaine obligatoire de 10 jours contrôlée par les forces de sécurité (pour les non-vaccinés).

Les voyageurs venant de pays classés en zone rouge font tous l’objet d’un dépistage à l’arrivée sur le territoire national.”

Une annonce qui ne va pas rassurer les passagers en attente d’un retour en France, dans des pays comme la Tanzanie où les résultats peuvent être remis sous 48h, empêchant de facto de prendre l’avion du retour.