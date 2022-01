Vigilance jaune aux orages et vagues-submersion ce lundi, prolongée à 18h29

Prudence de mise si vous devez prendre la mer, ou pratiquer des activités proches de points d’eau à compter de ce lundi. Météo France prévient d’un risque (vigilance jaune) lié aux précipitations et aux vagues qui pourraient entraîner des submersions localement sur tout le pourtour de l’île.

Ce lundi matin, “le temps compose entre belles éclaircies et passages nuageux accompagnés d’averses à caractère orageux localement vers la fin de la matinée” écrit le bulletin quotidien de Météo France.

“L’après-midi, on garde un temps à éclaircies et passages nuageux générateurs d’averses à

tournure orageuse de saison localement. Le vent est de l’ordre de 10 km/h d’ouest-sud-ouest dominant.

La mer est belle à peu agitée en raison d’une houle de sud-sud-ouest de 1m en dehors du lagon, cet après-midi et la nuit suivante.”

Vigilance fortes pluies – orages :

“Conseils de comportement

Soyez prudents dans vos déplacements et ne vous déplacez qu’en cas de nécessité ;

Ne franchissez pas, à pied ou en voiture, les ravines ou les rivières en crue ou qui peuvent l’être soudainement, ainsi que les radiers submergés ;

Évitez d’entreprendre un sport ou un loisir de pleine nature ;

Tenez les enfants à distance des caniveaux, ravines et rivières qui peuvent à tout moment déborder ;

Signalez votre départ, votre destination et votre arrivée à vos proches ;

Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau potable ;

Faites attention à l’eau du robinet : ne pas oublier qu’elle peut rester impropre à la consommation au moins 48 h après l’arrêt des pluies ;

Dans tous les cas, si la situation de votre domicile l’exige (zone inondable, bordure de ravine…), prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, préparez-vous à l’évacuation éventuelle de celui-ci ;

Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et soyez attentifs à leurs conseils.

Évitez d’utiliser le téléphone fixe et les appareils électriques ;

Ne vous abritez pas sous les arbres ;

N’hésitez pas à vous arrêter dans un lieu sûr. Vous pouvez rester dans votre véhicule qui vous assure une bonne protection contre les effets de la foudre ;

Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés ;

Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins ;

Soyez prudents dans vos déplacements ;”

Vigilance vagues-submersion : “Conseils de comportement

Circulez avec précaution en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.