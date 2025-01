La revue Gecko sort son troisième numéro semestriel

Cette nouvelle parution de Gecko, éditée par l’association des Naturalistes de Mayotte, explore en profondeur les impacts des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité locale et les solutions mises en œuvre pour les gérer, de l’îlot M’bouzi à Mayotte jusqu’aux forêts d’Anjouan, en passant par les plages d’Aldabra, aux Seychelles et le ciel de Maurice. Des analyses approfondies, des témoignages d’experts et des solutions concrètes y sont présentés pour mieux comprendre et agir face à ce fléau.

Par ailleurs, ce troisième numéro met en lumière des personnalités locales et internationales, mobilisées en faveur de la protection du vivant, comme le photographe Greg Lecoeur, ou encore la scientifique mauricienne Prishnee Bissessur. Vous y trouverez également des études récentes menée dans la région.

En plus de son magazine semestriel, Gecko se décline aussi en ligne à travers un site d’information, gratuit et accessible à tous. Il propose, plusieurs fois par semaine, des décryptages, des études vulgarisées, ou des faits d’actualité en lien avec la biodiversité dans le sud-ouest de l’océan Indien.

Pour acheter la revue imprimée, rendez-vous sur la boutique en ligne de l’association des Naturalistes de Mayotte ou sur le site Internet.

La revue Gecko est également disponible au format numérique, sur le kiosque de journaux en ligne Cafeyn.