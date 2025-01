Téléphonie : SFR, Orange et Only reprennent peu à peu du galon

Les antennes-relais n’ont pas résisté à Chido. Depuis le passage du cyclone le 14 décembre dernier, en plus d’endommager de nombreuses infrastructures et habitations, la tempête a dépourvu en réseau de nombreuses communes de l’île, isolant d’autant plus la population, restée plusieurs jours sans eau et sans électricité.

Lors de la présentation du plan « Mayotte Debout » le 30 décembre au soir, le Premier ministre, François Bayrou, avait insisté sur l’urgence de rétablir les télécommunications, en déployant 200 antennes Starlink sur le département. Ces kits visent à donner un accès d’urgence à internet grâce à la mise en place de 5 000 satellites par la société de l’entrepreneur américain Elon Musk, bien que le chef du gouvernement n’ait pas donné de détails sur la commande, tels que son périmètre d’action ou une date de mise en oeuvre.

Only : connectivité rétablie pour 85% de la population

Depuis, les trois opérateurs de télécommunication, Orange, SFR et Only travaillent d’arrache-pied pour rétablir leur différente couverture sur l’archipel. Ce jour, l’opérateur Only s’est montré rassurant quant à l’évolution de la situation : « La couverture a heureusement progressé très vite depuis samedi, avec un retour de l’électricité dans certaines zones », a-t-il déclaré, en précisant que « malgré une absence totale d’aide jusqu’ici des services de la préfecture et de EDM, nous avons pu redresser une grande partie du réseau mobile, et annonçons désormais que 24 de nos sites sont ok, ce qui représente 85% de la population. »

SFR : connectivité rétablie pour plus de 88% de la population

Sur ses 67 sites d’antennes sur l’île, l’opérateur SFR a déclaré que 37 sites d’antennes étaient opérationnels. À ce jour, 88,29 % de la population bénéficie désormais d’une couverture réseau. L’opérateur a précisé que cette couverture pouvait néanmoins « varier en fonction des zones ».

Les appels et les sms restent encore limités chez Orange

Dans un point de situation transmis hier, l’opérateur Orange a indiqué que 80% de la population était couverte par le réseau mobile. Les communes mentionnées sont partiellement à totalement couvertes par le réseau mobile Orange. Il s’agit de Pamandzi, Dzaoudzi, Mamoudzou, Koungou, Dembeni, Bandrélé, Ouangani, Sada, Tsingoni, Chiconi, Bouéni, Chirongui, Kani-Kéli et Longoni.

Mathilde Hangard