Lancement de la 4e promotion de la classe préparatoire intégrée de Mayotte

La classe préparatoire intégrée de Mayotte est un dispositif innovant et unique mis en place en 2021 par la gendarmerie de Mayotte et le RSMA-My pour accompagner des jeunes mahorais(es), qui souhaitent s’engager en gendarmerie.

L’objectif est de préparer les élèves en leur donnant les outils nécessaires à la réussite des concours de catégorie B, notamment celui de sous-officier de gendarmerie et de sous-officier du corps technique et administratif de la gendarmerie. Pour cela un stage de 8 mois en internat au sein du RSMA devra être effectué du 01/07/2024 au 28/02/2025.

Conditions d’admission : être de nationalité française, être âgé de 18 à 25 ans, être titulaire au minimum du baccalauréat au moment de l’inscription.

Programme : Formation militaire initiale, passage du permis B, secourisme ; Préparation à l’épreuve écrite : rédaction d’une dissertation sur un sujet de culture générale (fond et forme) ; Préparation aux épreuves physiques et orales.

Pour s’inscrire, adresser un dossier avec les pièces listées ci-dessous à l’adresse suivante : cpi976-comgendyt@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Pièces à joindre à votre candidature :

– 1 copie en couleur de la carte nationale d’identité ou du passeport (en cours de validité).

– 1 copie du baccalauréat et le cas échéant du diplôme supérieur obtenu.

– 1 curriculum vitae

– 1 lettre de motivation

– 1 extrait d’acte de naissance datant de moins de 3 mois.

– 1 justificatif de domicile à Mayotte (facture EDM, SMAE …) datant de moins de 3 mois. Si le justificatif n’est pas au nom du candidat, joindre une attestation d’hébergement (accompagnée d’une copie de la pièce d’identité de l’hébergeur)

– 1 copie en couleur de l’attestation d’assurance maladie (sécurité sociale) ou de la carte Vitale.

– 1 copie en couleur de l’attestation de Journée Défense et Citoyenneté (ex Journée d’Appel et de Préparation à la Défense – JAPD).

– 1 certificat médical attestant de la bonne santé dentaire.

-1 RIB au nom du candidat.

Date de limite de dépôt des dossiers : vendredi 31 mai 2024 – Tout dossier incomplet entraine le rejet de la candidature