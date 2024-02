Le Rassemblement national local en colère contre Gérald Darmanin

La section locale du Rassemblement national critique la déclaration du ministre de l’Intérieur qui demandait que cessent les complicités d’hébergement et reconnaissances frauduleuses de paternité, notamment « dans la bonne société mahoraise », a-t-il souligné. Saïdali Boina Hamissi, Délégué Départemental du mouvement, y a vu une atteinte à l’honneur des élus, « A travers son opération de communication, il oublie que c’est à la justice de se saisir de ces tels faits et non sur un plateau de télévision ». –

En effet, en ce qui concerne les reconnaissances de paternité, 40 avaient été rattachées à un seul homme en une année, ça fait beaucoup et nécessite un contrôle renforcé des services d’état civil dans les mairies. Le RN local accuse le ministre et le préfet de « complicité » en « distribuant des titres de séjour par milliers » qui « constituent le premier appel d’air vers notre territoire ».

Il accuse par ailleurs un laisser-aller dans les contrôles du travail illégal, « pourquoi le Directeur de la police Nationale laisse prospérer une activité illégale tel que les motos taxis qui sont assurées par des migrants sans aucune autorisation ni formation mettant en danger les usagers de ce territoire ? » Il en demande la destruction.