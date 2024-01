Mayotte de nouveau en vigilance Orange fortes pluies/orages

Notre journée de mardi devrait ressembler à notre nuit passée sous des trombes d’eau selon Météo France qui a placé le département en vigilance Orange Fortes pluies/orages depuis 7h15 locales et jusqu’à cet après-midi 16h.

« Des gros paquets nuageux se sont développés sur la région durant la deuxième partie de la nuit et génèrent sur Mayotte des précipitations localement soutenues et parfois associées à des orages et à des rafales de vent », indique Météo France.

« Le flux de Kashkazi reste bien établi, humide et instable ». Mayotte reste également en vigilance jaune Vents Forts, avec des rafales avoisinant 70 à 90 km/h sous orages.

Une vigilance jaune Vagues Submersion Marine a été émise pour le lagon Ouest et Nord avec une mer agitée à forte.

Il a été relevé à Trévani 46 mm d’eau en 2 heures. « Ce temps menaçant va sûrement durer durant la matinée pour s’estomper progressivement dans l’après-midi. Localement les rafales de vent peuvent avoisiner 70 à 90 km/h. La mer est agitée à forte au Nord et à l’Ouest de l’île. »

Le prochain bulletin sera actualisé cet après-midi vers 16h30 locales