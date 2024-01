Hausse des prix de 0,8% en décembre sous l’impulsion des tarifs de l’aérien

Sur un an, l’augmentation des prix se stabilise à +2,8 % à Mayotte, soit moins qu’au niveau national, +3,7 %.

Comme chaque année lorsque sortent les indices des prix portant sur un mois de départ en vacances, l’inflation est au rendez-vous.

L’indice des prix à la consommation augmente de 0,8 % en décembre 2023 à Mayotte, sous l’effet du rebond des prix des services et de l’alimentation, ainsi que de la hausse des prix des produits manufacturés. Les premiers augmentent de +1,6% après trois mois de baisse. « La hausse est portée intégralement par celle des prix des transports (+14,6 %), en lien avec la forte augmentation saisonnière des prix du transport aérien (+52,3 %) », nous dit l’INSEE dans son dernier bulletin. Les prix des autres services sont stables.

Les prix des produits manufacturés augmentent nettement en décembre (+0,8 %), après une stabilité en novembre et une hausse plus mesurée en octobre, et, ce n’est pas habituel, sous l’effet de la hausse des prix de l’habillement et chaussures (+2,5 %). Les prix des produits de santé sont stables.

Les prix de l’alimentation repartent à la hausse en décembre (+0,5 %) après deux mois de baisse. Hors produits frais, les prix de l’alimentation croissent de 0,7 %, alors qu’ils reculent de 0,4 % pour les produits frais. Là encore, c’est une tendance hors norme, mais en sens inverse, puisque les prix des produits frais avaient augmenté de 3 % en novembre.

En décembre, les tarifs de l’énergie reculent de nouveau (-1,7 %), après -2,3 % en novembre. Les prix des produits pétroliers baissent de 2,8 %, suite au recul sensible des prix du gazole (-10 centimes) et du supercarburant dans une moindre mesure. Les tarifs du gaz et de l’électricité sont stables. En décembre, les prix du tabac sont stables.

A.P-L.