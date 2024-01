Le milieu sportif casse le tabou des violences sexistes et sexuelles

Animée par Dahyati Mistoihi – Tayra, cette conférence gratuite et ouverte à tous fera intervenir différentes personnalités du monde sportif mahorais ainsi que des partenaires institutionnels et associatifs. Ils prendront la parole pour rappeler leur positionnement clair dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ainsi que pour éclairer la thématique de leurs propres expériences et expertises.