L’équipe Étincelles d’Hamjago a gagné la 1ère Orange Cup

Dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, les deuxièmes années de BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S) du Lycée de Dembéni ont organisé vendredi matin une opération de sensibilisation à destination des élèves. Plusieurs associations étaient présentes afin de faire de la prévention au sujet cette maladie qui touche de plus en plus de personnes à Mayotte.