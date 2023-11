Nouvelle mobilisation de la réserve sanitaire en renfort de l’ARS Mayotte en décembre

Peu de soignants de la réserve sanitaire doivent ignorer où est Mayotte tant leurs rotations sont fréquentes. Face aux difficultés de recrutement de personnels médicaux hospitaliers en 2014, idem en 2016, lors du mouvement social en 2018, en renfort lors des épidémies Covid et gale en 2022, et en renfort de sage-femmes la même année, les hommes et femmes en bleu-marine et blanc déboulent sur le territoire quand on les sollicite.