Le 26 novembre prochain tous à Sada pour la phase finale de l’Orange Cup 2023 !

L’Orange Cup est une épreuve éducative et sportive qui s’adresse aux aux jeunes licenciés mahorais de la ligue de football âgés de 9 et 10 ans. Cette compétition a pour but d’accompagner les clubs de football amateur, mais aussi de sensibiliser le plus grand nombre de licenciés à l’éducation au numérique. Les clubs profitent de cette compétition pour s’investir dans la réalisation d’ateliers numériques du Programme Éducatif Fédéral mis en place par la Fédération Française de Football afin de sensibiliser les jeunes footballeurs à l’éducation numérique.

Aussi, pour continuer et avancer dans la compétition il faut avoir réalisé au moins un atelier numérique et respecter certaines règles sur les réseaux sociaux comme la prévention contre le cyber harcèlement par exemple. L’idée est ainsi de profiter de ces ateliers ludiques pour éveiller les jeunes face aux dangers d’internet et des réseaux sociaux, notamment avant l’arrivée au collège où ils font généralement aussi leur entrée dans la vie numérique.

Mohamed BOINARIZIKI, Président de la Ligue Mahoraise de Football salue ainsi cette initiative : « Depuis plusieurs années, la société Orange nous accompagne dans nos démarches de structuration et de développement de nos Écoles de Foot. Beaucoup a été fait, mais le chemin reste encore long. Cette opération « Orange Cup », témoigne de l’engagement infaillible d’Orange en faveur du volet Éducatif et Sportif de nos jeunes pratiquants. A travers les actions réalisées en partenariat, nous constatons que nos valeurs sont partagées. Je salue également la sensibilisation au numérique, un thème bien venu au moment où Mayotte en a besoin. »

Au final, les deux ligues d’Outre-Mer qui auront participé aux différentes activités proposées seront désignées lauréat régional et leurs clubs respectifs seront récompensés pour leur engagement dans le Programme Éducatif Fédéral lors d’un weekend festif au Centre National du Football de Clairefontaine.

André MARTIN, Directeur Général Orange Réunion Mayotte se félicite de la collaboration entretenue par Orange avec le monde du football amateur depuis des années : « Nous sommes fiers de pouvoir partager des valeurs chères à Orange, tel que le collectif, la solidarité et la sensibilisation au numérique qui sont fortement mises en avant durant cette compétition. Nous sommes plus qu’heureux de pouvoir apporter aux enfants une expérience sans pareille autour de leur passion. »