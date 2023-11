Concours Général Agricole 2024 : ouverture des inscriptions

A l’occasion de sa 10ème édition, l’opération « Urahafu na Unono » (« Propreté et Santé ») change de nom et de durée pour devenir « novembre vert ». Un mois entier consacré au nettoyage de la commune de Mamoudzou, à la sensibilisation à l’environnement et à l’embellissement de la ville avec, à la clé, une distribution gratuite de plantes !