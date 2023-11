Une exposition sur le Crabier blanc dans les agences et les bureaux de poste mahorais

Depuis 2018, Le LIFE BIODIV’OM coordonné localement par le GEPOMAY permet de renforcer la protection du Crabier blanc à Mayotte. Ce programme européen est coordonné par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et dont le but est de protéger la biodiversité sur cinq territoires d’Outre-mer. C’est dans ce cadre que des actions de sensibilisation sont menées afin de définir une stratégie commune avec La Poste.

Il s’agit ainsi de contribuer à protéger les espèces, les espaces et les habitats sur les sites postaux ; de former et sensibiliser les postières et les postiers ultra-marins aux enjeux de la biodiversité dans les outremers et enfin de sensibiliser les citoyens ultramarins aux enjeux de la biodiversité.

La Poste et le GEPOMAY prévoient ainsi de présenter l’exposition sur le programme Life et le Crabier blanc dans les 20 agences et bureaux postaux de l’île :

– Du 6 au 18 novembre à La Poste de Mamoudzou, de Kaweni, de Mtsapere, de Passamainty et de Koungou.

– Du 20 au 27 novembre à La Poste de Combani, de Dzoumogne, de M’Tsangamouji, de Mtzamboro et d’Acoua.

– Du 04 au 16 décembre à La Poste de Chirongui, de Dembeni, de Sada, de Chiconi, de Kani-Keli et de Boueni.

– Du 18 au 30 décembre à La Poste de Dzaoudzi-Labattoir et de Pamandzi.