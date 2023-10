22ème édition du Concours Talents des Cités : Hannah Dominique d’Habit’Âme distinguée lauréate en Outre-mer

Quatorze jurys régionaux, présidés par les Responsables Création et Entrepreneuriat de Bpifrance se sont réunis à la rentrée dans toute la France (métropolitaine et Outre-mer) afin de désigner les lauréats régionaux. Ils ont été évalués selon leur parcours (motivation, profil entrepreneurial), la viabilité économique et financière de leur projet, la relation entre le projet et le territoire (l’impact de leur activité), et leur engagement pour les quartiers.

Parmi les 785 candidatures, une trentaine d’entrepreneurs en devenir et en activité seront ainsi distingués et labellisés « Talents des Cités ». Ces lauréats entrent en lice pour la finale nationale du concours Talents des Cités 2023 qui désignera 6 lauréats nationaux avec des dotations pouvant aller jusqu’à 7.000 euros.

Dans la catégorie création sont lauréats Hannah Dominique et 3 porteurs de projets Matthieu Cozon, Camille Abdourazak et Chahine Mohamed pour leur entreprise Habit’Âme qui offre une réponse globale aux problématiques de Mayotte, à savoir la prolifération de déchets, les logements insalubres et un taux de chômage très élevé. Habit’Âme réalise des logements à prix abordable, aux normes européennes, antisismiques et anticycloniques, à partir de plastique recyclé. Elle valorise les déchets plastiques en fabriquant des meubles, des objets divers, des éléments d’aménagement (bancs, pergolas, étagères,…) et du mobilier urbain.

Habit’Âme fait également de l’insertion par l’activité économique en proposant des formations diplomantes aux jeunes et un accompagnement social. L’entreprise participe à la prise de conscience de moins produire de déchets et offre une solution de recyclage local. Elle a ainsi déjà pu revaloriser jusqu’à 100 tonnes de déchets plastiques dont 85% auraient été enfouis ou jetés en décharge sauvage la première année et compte aller jusqu’à 1.000 tonnes d’ici 2027.

