Scènes Ouvertes 2022 : Les finaliste récompensés

Les adhérents et sympathisants du Groupement intercommunal des agriculteurs du sud de Mayotte (Giasm), aux côtés des acteurs de la Fédération mahoraise des associations environnementales (Fmae), organisaient ce samedi 26 aout, une randonnée découverte un peu spéciale ayant but d'introduire les prémices de leur projet de réhabilitation d’un ancien captage, relatif à la rivière de Mbouanatsa et ce, à des fins agricoles