Levée du préavis de grève au rectorat

Le syndicat CFDT informe d’un accord sur les modalités de travail au rectorat en cas de coupures d’eau. La grève du 14 septembre est annulée.

Il fixe à 2h30 la limite de supportabilité par les personnels qui ne peuvent accéder aux sanitaires, qui est libéré « sous réserve de continuité de service à distance, si possible ». Et prévoir la « mise à disposition gratuite de l’eau potable » pour ledit personnel. En cas d’arrivées et de départs différés pour cause de coupures, « l’agent doit effectuer ses heures normales (ex : reprise de service 1h après, départ 1h plus tard) »

Au regard de ces points, réunis en assemblée générale, le personnel a décidé à 60% de lever le préavis de grève, de rédiger un protocole sur la base de ces 3 points d’accord, et sont à 90 % favorables à la création d’un comité de suivi qui rendra hebdomadairement compte au Personnel de l’état d’avancement des modalités de mise en place du télétravail.

Ils demandent également la généralisation du temps de travail, qui n’a pas été obtenu, le recteur préférant un travail tenant compte des spécificités de chaque service, de chaque personne au regard de ses capacités techniques à domicile « tout en préservant la plus grande équité possible entre les agents, notamment ceux dont les missions de télétravail ne seront jamais possibles. »