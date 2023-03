Jacqueline Djoumoi-Guez dans le Top100 européen

Nous vous annoncions ce matin même, sa nomination à concourir pour la sélection finale européenne du Top100 Euclid Network Women Social Enterprise.

Et bien la rédaction du JDM est très heureuse de vous annoncer que la gérante de l’entreprise audiovisuelle Clap Productions, Jacqueline Djoumoi-Guez, figure officiellement parmi le Top100 édition 2023 des femmes les plus influentes et actives dans le domaine de l’innovation sociale et ce, à travers toute l’Europe et même au delà.

Belle récompense pour cette mahoraise des plus engagées sur notre territoire et chapeau bas car, grâce à elle, Mayotte est une fois de plus mise au devant sur la scène européenne et internationale.

Swiha boueni !