coupure d’eau dès 14h30 dans le secteur Nord-Est, Mamoudzou et Petite-Terre

La SMAE annonce à ses usagers une coupure d’eau ce vendredi dès 14h30, dans plusieurs secteurs, pour cause de niveaux de réservoirs de tête trop bas.

Sont ainsi concernés la Commune de Koungou (Villages Koungou, Majicavo Koropa, Majicavo Lamir, Hauts Vallons), la Commune de Labattoir et les secteurs Convalescence et Cavani sud. La remise en eau est à prévoir demain 22/10 à partir de 6h du matin.