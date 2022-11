Coupures d’eau à Sada et à Mtsahara

La Mahoraise des Eaux informe les usagers du village de Mtsahara et d’un quartier de Sada que des coupures vont avoir lieu les jours à venir.

A Mtsahara, des coupures sont planifiées le 22, 23 et 24 Août afin de faire une campagne de recherche de fuite dans le village.

Les coupures auront le lieu de 21h jusqu’à 5h du matin.

Les quartiers concernés :

Lundi 22/08 : Rue Magnassini, rue Mairie annexe et rue PPF

Mardi 23/08 : rue Lazare, rue Hagaoia et rue Mourodjoube

Mercredi 24/08 : Mosquée Lahagoini, rue Boustoini, rue Abdoul anzizi, quartier Bandrajou et rue Dede

Par ailleurs, dans le cadre de travaux à effectuer sur le réservoir de Comojou, la SMAE informe ses usagers qu’une coupure sur la distribution en eau potable aura lieu de 9h00 à 17h00 le mardi 23 août 2022 dans le quartier autour du réservoir de Comojou à Sada .

« Nous conseillons aux usagers du service lors de la remise en eau de :

– Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes tout doucement.

– Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire).

– Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi-journée suivant la remise en eau. »