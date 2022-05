Le président Ousseni rappelle les axes principaux du projet de mandature

Une séance plénière lui avait quasiment été consacrée: le projet de mandature du conseil département fait l’objet d’un rappel des enjeux, en mettant l’accent autour d’une des mesures phares, la gratuité des barges. Une annonce qui a été longuement commentée depuis, et pour laquelle nous présentions les arguments d’un spécialiste en la matière, Mohamed Hamissi, Directeur environnement, PCAET, Transport et mobilité à la CCPT. Il mettait en garde sur une décision qui ne serait pas en cohérence avec une vision globale des transports sur l’île, les autres modes de déplacement n’étant pas gratuits.

Le président du conseil départemental semble la maintenir, y voyant une mesure “sociale et écologique”, à décliner “sur la base d’un calendrier défini prochainement et après l’adoption d’une prochaine délibération en ce sens”.

Plus globalement, le projet de mandature repose sur trois piliers : le Développement qui comprend les déplacements, les infrastructures, l’économie, le Mieux vivre ensemble autour des solidarités, de la culture, du sport, de la formation, et enfin, « Changer d’ère » axée sur la gouvernance, les questions liées aux aspects institutionnels (commande publique, volet régional, gestion).

La 1ère partie prévoit la réalisation d’un certain nombre d’infrastructures importantes et emblématiques : quai n°1 de Longoni, bassin olympique de Kaweni, boulevard urbain de Mamoudzou…, et les autres, “des propositions concrètes dans de nombreux domaines de la vie quotidienne (jeunesse, formation….)”

D’autres exemples de réalisation au programme du projet de mandature sont connus: la mise en place de deux nouveaux amphidromes dès 2023, la création de trois lignes de transports en commun en site propre, développement des infrastructures numériques, renforcement de l’économie circulaire, soutien au monde agricole, coopération régionale, aide à domicile et accès au droit, création de lieux d’accueil enfants-parents, soutien à une université de plein exercice, promotion des arts et des traditions, création d’un véritable agenda culturel, pass culturel numérique, schéma directeur de développement des sports…

En termes de gouvernance, on nous assure que la culture de l’évaluation sera également confortée, que les projets de coopération intercommunale seront soutenus avec un plan pluriannuel sur cinq ans, et que l’évolution vers la Région est en marche : “Je m’engage devant vous sur ce projet, que je n’ai pas souhaité construire comme un catalogue de mesures, mais comme un guide des orientations que nous portons pour Mayotte. La transformation de notre département en véritable collectivité régionale me tient notamment particulièrement à cœur », informe le président Ben Issa Ousseni. “Reste désormais à transformer l’essai, avec une équipe départementale plus motivée que jamais”.

Pour consulter le projet de mandature, cliquer ici.

A.P-L.