Des jeunes comme des poissons dans l’eau grâce à “l’aisance aquatique”

L’enquête « Noyades » menée au cours de l’été 2018 par Santé Publique France a relevé, par rapport à la dernière enquête menée en 2015, une augmentation du nombre des noyades accidentelles sur l’ensemble de la France, 1.649 en 2018 contre 1.266 en 2015, en particulier chez les 0-6 ans pour lesquels les noyades ont augmenté de 96% de manière globale et de 132% au sein de piscines privées familiales.

Le ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports a donc réorienté sa stratégie d’apprentissage de la natation : elle ne débutera plus seulement vers l’âge de 6 ans mais s’adresse désormais aux enfants de 4 ans, “un âge considéré comme idéal pour adopter naturellement les réflexes de flottaison”.

C’est ce que formalise le programme ministériel « aisance aquatique » qui permet de débuter l’apprentissage dés le plus jeune âge afin d’acquérir les gestes qui sauvent et de permettre à l’enfant de se sortir de situations dangereuses.

Dans ce cadre, 6 maitres-nageurs de Mayotte, issus de l’éducation nationale et de la société civile partiront du 9 au 13 mai 2022 se former au CREPS de la Réunion à ce nouveau programme d’apprentissage appelé « aisance aquatique ». Cette formation est prise en charge par l’ANS (agence nationale du sport) qui décline ce programme interministériel.

Ces maitres-nageurs, pour certains originaires de notre île, vont suivre le premier module d’une formation qui leur permettra dans un premier temps d’enseigner ce programme et dans un deuxième temps, suite à un deuxième stage qui sera dispensé à Mayotte, de devenir formateur dans ce domaine bien précis.

Il s’agit de stabiliser les conditions d’enseignement de la natation au plus grand nombre sur le territoire en pérennisant les compétences, que ce soit dans le cadre scolaire du premier et du second degré ou dans le cadre de structures privées et fédérales.

Parallèlement, et afin d’améliorer les conditions d’apprentissage, des solutions de bassins sont étudiées avec les différents partenaires institutionnels sur l’ensemble du territoire avec comme objectif de faciliter l’accès à l’apprentissage pour tous. Ces initiatives entrent non seulement dans la stratégie du « Plan natation » porté par le Rectorat et la DRAJES mais constituent aussi l’une des étapes clés préalables au développement de l’économie bleue.