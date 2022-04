Commission permanente du Conseil départemental : 39 rapports adoptés

Parmi les nombreux rapports adoptés ce jeudi 21 avril à la commission permanente du Cd 976, l’on retiendra d’abord un rapport de la Commission aménagement du territoire, infrastructures et foncier, relatif à la construction de la salle polyvalente de type « Arena » à Ouangani, qui répond à plusieurs ambitions, telles que l’équilibrage du territoire en infrastructures sportives, l’amélioration et l’accompagnement de la performance des sportifs et athlètes mahorais vers l’excellence et le haut niveau, etc. Le tout pour une enveloppe de 27 782 330€,, et un projet livrable en janvier 2026.

Sur le plan infrastructures sportives, la construction d’un dojo à Koungou ainsi que celle d’un plateau couvert sportif à Acoua ont toutes deux été adoptées.

Côté santé, l’accompagnement d’un projet de maison de santé dans la commune de Mtsangamouji a également été adopté, par la mise à disposition du Conseil départemental de Mayotte de l’ancien local du Cadi de Mtsangamouji.

Un rapport relatif à la signature d’une convention de partenariat entre le département de Mayotte et le département de la Réunion concernant le projet : « Appropriation du patrimoine iconographique de l’océan Indien par les populations » , ainsi qu’un rapport relatif à la validation du projet portant sur l’élaboration d’une encyclopédie de Mayotte, dont l’objectif est de promouvoir la connaissance de l’histoire de Mayotte ont également été adoptés. Au sein de la Commission Développement économique et coopération décentralisée, figure le projet relatif à la participation financière du Conseil Départemental au programme promotionnel 2022 autour de « Miss excellence Mayotte » piloté par l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristique de Mayotte (AaDTM), pour une enveloppe de 250 000€ dans le but d’offrir une visibilité du territoire au niveau national.

Pour la Commission Solidarité, action sociale et santé, un rapport relatif à la création d’un service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) a été adopté, comprenant 16 places sur le Département de Mayotte en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé.

Un avis favorable a également été donné par l’Assemblée aux rapports portants sur l’alignement au niveau national de deux sujets : la revalorisation du montant forfaitaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) à Mayotte au 1er avril 2022, et la revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité.