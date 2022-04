Un appel à projets pour la fête de la science 2022 : le changement climatique en question

Comment observe-t-on l’impact de l’activité humaine sur le climat ? Qu’est-ce que l’effet de serre ? Pourquoi la planète se réchauffe ? Quelles sont les conséquences sur les océans Quelles sont les conséquences pour la faune et la flore ? Comment s’organiser face au changement climatique ? autant de thématiques qui illustreront la prochaine fête de la science sur le territoire.

Les manifestations à destination du grand public ou des scolaires peuvent prendre des formes très variées : atelier, exposition, jeu, conférence, rencontre, débat, spectacle, visite de site, autre… et se dérouler dans divers lieux : établissement scolaire, un lieu d’accueil, vos locaux.

Vous êtes un acteur de la culture scientifique à Mayotte, vous avez un projet et souhaitez participer à cette manifestation en proposant un projet scientifique ingénieux (en lien ou non avec la thématique) ?

Rien de plus simple, il vous suffit d’inscrire d’entrer en contact avec le pôle recherche innovation du rectorat de Mayotte, vous serez accompagnés tout au long de la démarche.

L’ensemble des projets sont soumis au comité de pilotage pour validation et obtention du label ‘’Fête de la science’’.

L’obtention du label fête de la science s’appuie sur les critères suivants :

– Caractère scientifique, technique ou industriel du projet,

– Présence d’un référent scientifique, spécialiste de la discipline qui valide le contenu

scientifique du projet,

– Qualité de la médiation, qui doit être compréhensible et à la portée du grand public,

– Neutralité du projet, surtout en cas de thème faisant l’objet de débats d’actualité,

– Gratuité de la manifestation pour tous les publics,

– Respect de la période officielle : du 10 au 27 novembre 2022.

Pour toute information : Courriel : Fahoullia.Mohamadi@ac-mayotte.fr – 0269 61 10 24 (poste 8737) – GSM : 0639 95 85 84