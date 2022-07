Bonne veillée et bonne fête de Pâques à tous !

Pâques est l’évènement le plus marquant pour les chrétiens. L’identification de Dieu à la condition humaine pour en racheter les péchés. Par la Naissance de Jésus, et par sa crucifixion, pour que les hommes comprennent son message. “Cette fête est le socle de notre foi. Si le Christ n’était pas ressuscité, vaine serait notre foi, puisqu’il a partagé notre vie, et a donné la sienne pour sauver la nôtre de nos péchés. Cela nous invite à ressusciter avec lui”, explique le père Bienvenu Kasongo, curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima.

Cette année, les fidèles ont pu défiler pour le dimanche des Rameaux, contrairement à l’année dernière en raison de la crise sanitaire.

Ce dimanche est l’aboutissement de la semaine Sainte. Jeudi dernier, les fidèles ont célébré le denier repas de Jésus, la Cène, au cours duquel Jésus va se mettre à genoux devant chacun de ses disciples et leur laver les pieds, Vendredi Saint, c’est l’arrestation du Christ accusé d’usurper le titre de Messie, et sa crucifixion. Ce Vendredi est un jour de jeûne et d’abstinence.

La fête de Pâques célèbre la Résurrection du Christ, sa victoire sur la mort qui est l’élément central de la foi chrétienne. Elles est traditionnellement fêtée par des distributions d’œufs en chocolat, lancés par les cloches ça et là pour les enfants… et les grands.



La veillée sera cette année retransmise sur Mayotte la 1ère, comme nous le rapporte son directeur Hakime Ali Saïd: “Je souhaite une équité religieuse sur nos antennes. Nous avons mis en place la diffusion numérique de la prière du vendredi chaque semaine depuis janvier de cette année. Et la prière de l’Aïd El-Fitr sera retransmise depuis Chembényumba.” Une initiative qu’il avait mis en place pour la veillée de Noël, “j’ai eu de très bons retours, tous les malades ont pu voir la messe à la télé ou en numérique. Nous allons perpétuer ces rediffusions.” Il tient à ce que Mayotte garde l’image d’un territoire où “toutes les religions savent cohabiter”.

Anne Perzo-Lafond

Samedi saint 16 avril, Veillée pascale: Messe à 20H