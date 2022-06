Les artistes plasticiens s’exposent à Kawéni le 17 mars

L’art refleurit avec le retour de l’association Zangoma qui nous proposait chaque année une exposition à thème dans le grand hall du collège de Dembéni. Elle organise cette fois avec la mairie de Mamoudzou une exposition d’artistes plasticiens. Vernissage le 17 mars 2022.

Le rectorat et la préfecture accompagnent cette exposition destinée à “montrer la vitalité artistique de Mayotte et à porter l’art au plus prés de la population”, tel que le souhaite Fatima Ousseni, à l’origine de la création de Zangoma avec son mari artiste, Denis Balthazar.

Il s’agit aussi de “sensibiliser les jeunes à leur environnement humain et naturel et d’encourager la cohésion sociale”: “Cette manifestation itinérante donne l’occasion à nos artistes confirmés ou pas d’aller à la rencontre du public en partenariat avec les structures associatives que sont les MJC et les Maisons de quartiers ainsi que les établissements scolaires de proximités. Elle a aussi pour objectif de sensibiliser les jeunes au développement durable à travers l’art, d’encourager la cohésion sociale et remédier à la violence urbaine en s’investissant dans la culture.”

Après le collège de Dembéni, la Maison de projets à Kawéni, la MJC de Toundzou II. C’est à la MJC de Kaweni que les artistes vont s’exposer du 18 au 27 mars 2022. Toutes les propositions artistiques étaient acceptées : peinture, sculpture, vidéo, installations, photographie…

Il a aussi été décidé de rafraichir la façade de la MJC de Kaweni par une fresque murale avec une sensibilisation des jeunes, “en participant à l’embellissement de leur environnement les incivilités seront moindres, c’est certain.”

Leur est aussi offert plusieurs autres activités :

– la visite de l’exposition accompagnée d’un parcours pédagogique

– des ateliers d’expression artistique et artisanale : tissage, peinture et street art