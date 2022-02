2ème conférence sur les vanilles françaises le 22 février

Tenue en marge du Salon international de l’agriculture, cette conférence organisée par Fausto Bouchereau, président de Mohea, réunira pour la deuxième fois, durant une demie-journée, l’ensemble des acteurs de la filière vanille des territoires d’outre-mer suivants : Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.

Nadine Vallet, responsable de la plateforme scientifique de l’ISIPCA et Fausto Bouchereau, président de Mohea, ouvriront la deuxième conférence sur les vanilles françaises, mardi 22 février 2022 à 9h, à l’ISIPCA de Versailles.

C’est en 2020, et grâce au soutien d’Annick Girardin, alors ministre des Outre-mer, la première, que se tient la 1ère Conférence sur les vanilles françaises. “L’objectif était de permettre aux différents acteurs de la filière des vanilles françaises de se retrouver, d’échanger sur les sujets qui les concernent et d’obtenir les diverses informations techniques, scientifiques, financières et administratives”, explique la société Mohea qui regroupe de grands crus de vanille.

Suite à son succès, il a été décidé de la reconduire chaque année. En raison des contraintes sanitaires actuelles, la deuxième Conférence sur les vanilles françaises ne pourra pas se faire dans les mêmes conditions qu’en 2020 mais un format réduit a été mis en place avec l’aide de l’ISIPCA.

Cet événement se tiendra le 22 février matin, à l’ISIPCA, Versailles, de 9h à 13h

Il réunira les producteurs de vanille des Outre-mer, quelques scientifiques et des chefs cuisiniers.

Le programme inclura la présentation de la situation des vanilles françaises en ce début 2022, le marché mondial de la vanille, la présentation de l’ISIPCA et de son étude sur l’analyse sensorielle et aromatique de la vanille, l’aspects biologiques et agronomiques des vanilliers, l’état de la qualité des gousses de vanille et des vanilliers. Un exposé sera fait sur les vanilles et la gastronomie avec un échange avec les grands chefs, les ambassadeurs des vanilles françaises

Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur le site dédié.