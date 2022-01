Top départ de la course aux parrainages pour les candidats à l’élection présidentielle

Le parrainage de 500 élus est exigé pour pouvoir se présenter aux élections de la République. Un système mis en place pour éviter des candidatures trop nombreuses à l’élection présidentielle et écarter les candidatures fantaisistes.

Un formulaire de présentation d’un candidat ainsi qu’une notice d’accompagnement ont été envoyés par la préfecture aux élus habilités par la loi. Sont concernés : les députés, sénateurs et députés européens, les maires, les présidents de communautés d’agglo ou de communautés de communes, les conseillers départementaux et régionaux… En 2017, seuls 34% de ces élus avaient parrainé un candidat sur le territoire national.

Chaque élu ne recevra qu’un formulaire, ne pourra parrainer qu’un seul candidat et son choix est irrévocable (si par exemple, le candidat parrainé renonce à se présenter, l’élu ne peut pas parrainer un autre candidat). Les élus disposant de plusieurs mandats donnant droit à présentation doivent en choisir un seul et cocher la case correspondante sur le formulaire.

En 2017, environ 34% des élus habilités ont effectivement parrainé une candidate ou un candidat (contre environ 36% en 2012). Dans près de trois quarts des cas, il s’agissait d’élus communaux et intercommunaux.

Seuls les formulaires et enveloppes imprimés par l’administration peuvent être utilisés à cet effet. La période de parrainage s’achèvera le 4 mars à 18 h, dans un peu plus de cinq semaines. « Il s’agit d’une date limite de réception et non d’une date limite d’envoi de la présentation par l’élu », souligne la préfecture de Mayotte qui invite donc à « anticiper les délais d’acheminement du formulaire ». L’élu qui souhaite présenter un candidat remplit le formulaire en lettres majuscules et le signe personnellement de manière manuscrite. C’est l’original de l’imprimé et non une photocopie qui doit être envoyé.

Par dérogation, à Mayotte, l’original du formulaire de présentation d’un candidat peut être déposé, avant le 4 mars 2022 à 18 h, contre récépissé, en préfecture par l’élu ou par l’intermédiaire d’un mandataire de l’élu, habilité à condition que ce dernier soit en possession d’un mandat écrit et signé par le présentateur et que l’identité du mandataire soit vérifiable par la présentation d’une pièce d’identité.

Pour tous renseignements, les élus concernés par le présent dispositif peuvent prendre l’attache du bureau des élections de la préfecture.

Le 7 mars, le Conseil constitutionnel annoncera les candidats qualifiés.

A.P-L.