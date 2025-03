Tous frères : une émission spéciale sur Mayotte après Chido

Le 14 décembre 2024, Mayotte subissait le passage dévastateur du cyclone Chido, faisant 40 morts, 41 disparus et des milliers de blessés. Aujourd’hui, alors que l’île peine à se relever, l’émission spéciale Tous Frères met en lumière la solidarité et la résilience de ses habitants. À travers des témoignages poignants, l’émission suit celles et ceux qui, chaque jour, aident à panser les blessures de la tempête : associations, bénévoles et figures locales engagées. Entre foi, entraide et reconstruction psychologique, Tous Frères dresse le portrait d’une île qui, malgré l’épreuve, avance avec espoir.

L’émission sera diffusée sur toutes les chaînes de la 1ère du groupe France Télévisions samedi 5 avril et dimanche 6 avril 2025 :