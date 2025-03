Thani Mohamed Soilihi en visite à Mayotte, à La Réunion et à Madagascar du 19 au 23 mars 2025

Depuis hier, et jusqu’au 23 mars, le ministre délégué chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Thani Mohamed Soilihi, est en tournée diplomatique sur l’île de La Réunion, Madagascar et à Mayotte. Au coeur de ce déplacement figurent des problématiques essentielles comme l’agriculture, la nutrition et la coopération francophone.

Le point d’orgue de ce déplacement sera sa participation, à la réunion ministérielle de la Commission de l’Océan Indien (COI), le 22 mars prochain à Tananarive. Au programme plusieurs sujets : l’agriculture, la sécurité et la souveraineté alimentaire et la préparation du Sommet des Chefs d’État de la COI prévu le 24 avril. Le ministre échangera également avec le secrétaire général de la COI, Edgard Razafindravahy, afin de renforcer la coopération régionale.

De plus, cette visite intervient à un moment stratégique à quelques jours du Sommet « Nutrition pour la croissance » (N4G) de Paris, qui aura lieu du 27 au 28 mars 2025. Thani Mohamed Soilihi entend mobiliser et réaffirmer l’engagement de la France face aux défis alimentaires, alors que Madagascar est frappé par une famine et une malnutrition chronique. Dans cette optique, il signera un soutien budgétaire de 5 millions d’euros avec la ministre de l’Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison.

Enfin, le 20 mars 2025, ministre délégué chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, célèbrera la Journée internationale de la Francophonie lors d’une cérémonie officielle organisée avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le ministère malgache des Affaires étrangères. Cet événement constituera une occasion de rappeler les liens unissant les pays francophones et de défendre les engagements pris lors du XIXème Sommet de Villers-Cotterêts, alors que la France assure la présidence de la Francophonie jusqu’en 2026.

Mathilde Hangard