Les 27 et 28 mars 2025, Paris accueillera le Sommet international « Nutrition pour la Croissance » (N4G), un événement majeur rassemblant des chefs d’État, des représentants d’organisations internationales, des entreprises et des acteurs de la société civile autour d’un défi commun : éradiquer la malnutrition sous toutes ses formes dans le monde.

Organisé traditionnellement par le pays hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques, ce sommet intervient à un moment stratégique, cinq ans avant l’échéance des Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030, et alors que se clôture la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition. Sous la présidence du ministre français délégué chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Thani Mohamed Soilihi, ce forum vise à renforcer l’engagement politique et financier des Etats en faveur de solutions nutritionnelles durables.

En parallèle, un « Village des solutions » aura lieu du 26 au 28 mars au parc André Citroën à Paris, réunissant une trentaine d’exposants qui présenteront des initiatives pour améliorer la nutrition à l’échelle mondiale. À travers ce sommet, la France s’impose une fois de plus comme une actrice fondamentale des grandes causes internationales et un moteur d’actions concrètes pour un avenir où chacun pourra accéder à une alimentation saine et équilibrée.

Mathilde Hangard