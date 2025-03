Mission Patrimoine 2025 : un million d’euros pour restaurer Mayotte après Chido

Initiée par le journaliste Stéphane Bern, la Mission patrimoine, soutenue par la Fondation du patrimoine, le ministère de la Culture et FDJ UNITED, poursuit son engagement pour la préservation du patrimoine en péril en France, sur l’ensemble du territoire national, et notamment dans les territoires d’Outre-mer.

Une attention particulière portée sur Mayotte

Pour l’édition 2025, une attention particulière est portée sur Mayotte, dont le territoire a été sévèrement touché par le passage dévastateur du cyclone Chido le 14 décembre 2024. En réponse aux dégâts provoqués, une enveloppe d’un million d’euros est allouée pour soutenir les projets de restauration patrimoniale sur le 101ème département français, y compris ceux déjà soutenus par la Mission Patrimoine lors des années précédentes, pour engager des travaux complémentaires nécessaires.

Parmi ces projets de restauration, l’église Saint-Michel de Dzaoudzi est au coeur de toutes les attentions. L’église, édifiée en 1895, a subi de graves dommages lors du passage du cyclone. La toiture en tôle a été emportée, rendant l’intérieur de l’église particulièrement vulnérable aux intempéries. Alors que des travaux de restauration avaient déjà été envisagés avant le passage du cyclone, l’ampleur de ces nouveaux dégâts nécessite désormais une intervention urgente. L’enveloppe d’un million d’euros ne se restreint pas à l’église Saint-Michel. Ces fonds bénéficieront à d’autres projets patrimoniaux du territoire qui avaient déjà été sélectionnés dans les éditions précédentes de la Mission Patrimoine, et qui ont également été endommagés par le cyclone.

Plus de 980 sites sauvés

Depuis sa création en 2018, la Mission Patrimoine a permis de sauver plus de 980 sites historiques à travers toute la France, dont plus de 140 projets emblématiques du patrimoine régional et plus de 840 sites départementaux. Aujourd’hui, 70% de ces projets sont terminés. 380 chantiers ont été achevés et 310 chantiers sont toujours encore en cours. Les travaux de restauration de nombreux sites se poursuivront dans les mois à venir.

En effet, les projets soutenus par la Mission Patrimoine vont bien au-delà d’une « simple » rénovation. Ils incarnent un véritable projet de valorisation du patrimoine local et de son impact sur la société. Pour la ministre de la Culture, Rachida Dati, cette initiative constitue un levier puissant pour renforcer le lien des Français avec leur histoire : « Grâce à Stéphane Bern et à l’engagement des équipes de la Fondation du patrimoine, le Loto du patrimoine permet de fédérer les Français autour de la préservation de notre patrimoine », a-t-elle soutenu. Stéphane Bern a également souligné l’importance de cette solidarité nationale, en déclarant que « huit ans après son lancement, la Mission Patrimoine confirme l’attachement des Français à leur patrimoine de proximité. »

À Mayotte, ce soutien renforcé marque une étape cruciale pour la sauvegarde d’un patrimoine unique et fragile. En plus de l’église Saint-Michel, d’autres sites du patrimoine de l’île ont été endommagés par le cyclone et bénéficient d’ores et déjà de l’aide de la Mission Patrimoine. Parmi eux, l’ancienne usine sucrière d’Hajangoua à Dembéni, dont les vestiges souffrent d’une végétalisation rapide, est en cours de restauration pour préserver son histoire industrielle. D’autres sites, comme les mangroves de la baie de Bouéni, qui font actuellement l’objet d’un projet de restauration écologique, pour favoriser la régénération de cet écosystème essentiel à la lutte contre le réchauffement climatique, pourraient être prochainement soutenus.

Grâce à la Mission Patrimoine, Mayotte pourrait se réapproprier son histoire et se reconstruire progressivement après le cyclone Chido. En soutenant la restauration de ces sites historiques sur l’archipel, la Mission Patrimoine, vise à assurer la pérennité de son patrimoine, permettant à Mayotte de se tourner vers un avenir fortifié par son histoire vivante.

Mathilde Hangard