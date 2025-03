Le FC Majicavo s’envole pour le Stade de France

Après plusieurs mois d’intenses compétitions, l’Orange Cup Mayotte 2024 a été décernée au Football Club (FC) de Majicavo. Le FC Majicavo, grand vainqueur de la finale du 17 novembre 2024, monte désormais en grade. Ce vendredi 21 mars, les jeunes champions mahorais s’envoleront pour Paris où ils auront le privilège d’assister au match France-Croatie en quart de finale pour la Ligue des Nations au Stade de France et de fouler la pelouse mythique lors d’un tour d’honneur. Les jeunes assisteront également à une rencontre de l’équipe féminine du Paris Football Club contre Strasbourg, et profiteront de leur séjour pour découvrir la capitale française.

Organisée par le groupe Orange, en partenariat avec la Ligue Mahoraise de Football (LMF), en alliant sport et apprentissage, cette compétition sensibilise les jeunes joueurs aux enjeux du numérique à travers des ateliers éducatifs. Cette année, plus de 600 jeunes ont été formés à des thématiques, comme le cyber-harcèlement et l’usage responsable des écrans.

« Nous sommes fiers d’offrir cette opportunité unique aux jeunes footballeurs mahorais, mêlant passion, apprentissage et découverte », a souligné le Directeur Général d’Orange Réunion Mayotte, André Martin. De son côté, le Président de la Ligue mahoraise de football, Mohamed Boinariziki, met en avant l’impact de cette compétition : « Le plaisir du jeu, l’éducation et l’émancipation du citoyen de demain sont au cœur de cette aventure. »