Comores : Un navire de guerre indien attendu dimanche 23 mars à Moroni

Un navire de guerre de la marine indienne est attendu dimanche 23 mars à Moroni. L’ICGS Saksham, 105 mètres et 2.763 tonnes, aura à son bord « 22 agents » de la Garde-côte indienne et séjournera dans l’archipel jusqu’au 26 mars, selon une source venant du cabinet en charge de la Défense à Moroni. « Ils seront tous là dimanche en milieu de journée pour seulement trois jours », a indiqué cette source qui parle « d’une formation sur la sécurité en mer avec des exercices pratiques et une formation sur la lutte contre le pollution marine suivie d’exercice pratiques ».

Des activités du projet SAGAR

Dirigé par le commandant Shatrujeet Singh, 52 ans, la mission s’entretiendra avec des responsables de nombreuses structures comoriennes dont l’Unité de Garde-Côtes, la Direction générale de la Sécurité civile (DGSC) et l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM). L’on apprend la tenue d’exercices, de formations au bénéfice des gardes-côtiers comoriens et une opération de nettoyage dans des zones déjà identifiées à Moroni. La mission entre dans le cadre des activités du projet SAGAR (Security and growth for all in the region) sur la sécurité maritime dans la Zone océan Indien.

Les Comores sont habituées à ce type de missions, que ça soit la France, la Chine ou même l’Inde. Mais le pays n’a jamais accueilli un nombre aussi élevé de marins indiens et un bâtiment de ce genre. Les Indiens ne cachent pas leur volonté de marquer leur présence dans cette zone du Sud-ouest de l’océan Indien, comme l’a insisté Narendra Modi, lors de sa visite, le 13 mars dernier à Port-Louis à l’Ile Maurice et qui a rappelé la volonté de son pays de poursuivre et d’étendre les programmes du projet SAGAR.

La surveillance de la zone économique exclusive des Comores

L’Inde et les Comores entretiennent des relations depuis 1976. Des pans entiers de l’économie comorienne sont dominés par des Indiens dans divers domaines. La deuxième grande communauté étrangère aux Comores est indienne. Les deux pays ont, des décennies durant, cultivé ces relations d’amitié et amorcé un élan de coopération depuis 2019 sans jamais parvenir à signer un accord de coopération ou de défense.

Les Comores et l’Inde ont seulement signé des mémorandums d’entente dans divers domaines après la visite à Moroni du vice-président indien, Venkaiah Naidu. Les deux pays aspirent à développer des partenariats communs pour faire face à des défis comme la lutte contre la pêche illégale, la piraterie maritime ou encore les trafics de toute nature. Il est notamment question de « patrouilles conjointes entre les gardes-côtes de l’Inde et des Comores pour assurer la surveillance de la zone économique exclusive des Comores ». Cette visite peut-elle impulser un accord de coopération de défense avec les Comores ?

A.S.Kemba, Moroni