Tournoi de Tennis de Table du Ramadan 2025 : Un événement sportif et convivial à Pamandzi

JDM : Pouvez-vous vous présenter et nous en dire plus sur votre club ?

Abdouroihamane Caabi : Je suis Abdouroihamane Caabi, et je suis dirigeant du club de tennis de table surnommé Rockets de Pamandzi, section sportive issue de l’association Pamandzi s’active. Le club a été lancé fin 2023 et a été affilié à la Fédération Française de Tennis de Table sous la supervision de la Ligue Mahoraise de Tennis de Table. Au départ, on était seulement 4-5 adhérents et aujourd’hui nous comptons une trentaine d’adhérents. On peut dire que c’est en partie grâce aux frères Lebrun, des pongistes français qui sont reconnus internationalement. Ils ont remporté la médaille de bronze aux JO d’été de Paris. Cela a créé un engouement de folie, ce qui a attiré énormément de monde pour se licencier dans cette discipline.

À qui est destiné ce tournoi ? Est-ce qu’il y a une tranche d’âge ?

Pour le tournoi, il n’y a pas forcément de tranche d’âge. Au départ, nous le faisions entre adultes, mais nous intégrons aussi les enfants. Actuellement c’est la 2e édition du Tournoi de Ramadan. L’année dernière, nous l’avions fait aussi. Il y avait énormément de monde, vu que c’était la toute première fois qu’on organisait ce tournoi. Nous continuons cette année pour faire plaisir, aussi faire participer non seulement les licenciés, mais ceux qui sont en dehors du club. Tout le monde est le bienvenue sans exceptions. Durant ce mois de ramadan, les tournois se déroulent tous les mardis, mercredis et jeudis de 20h à 22h à l’AJP de Pamandzi. Les séances hors ramadan sont tous les mardis et jeudis de 18h à 20h

Quels sont les principaux défis que vous avez eus pour organiser ces matchs ? Et est-ce que vous avez eu des soutiens financiers ou des partenaires ?

Pour le moment, nous n’avons pas encore eu de soutien financier. Nous avons l’aide de la Ligue Mahoraise de tennis de table pour tout ce qui est empreint de matériel, comme les tables de ping-pong. À l’heure actuelle, on n’a pas fait de demande pour le moment. On espère plus tard que si ça se passe bien, en fonction du nombre d’adhérents, nous pourrons faire des demandes de subventions à l’avenir.

Pourquoi avez-vous choisi ce format sur plusieurs jours, plutôt qu’un tournoi sur une seule journée ?

C’était dans le but de faire participer toute la population. Si on le faisait en une journée, ça serait délicat, et presque compliqué de sélectionner un certain nombre de joueurs pour participer à la phase suivante. En le faisant pratiquement trois fois dans la semaine, cela nous permettrait d’avoir un suivi, de comptabiliser le nombre de points à la fin de la soirée, et avant la veille du jour de l’Aïd où se déroulera la finale, nous allons pouvoir sélectionner les 20 meilleurs pour participer à la phase de groupe…

À l’issue de ce tournoi, y aura-t-il une récompense pour les gagnants ?

Nous avons eu une réunion bien avant le tournoi avec les responsables de l’AJP, et également avec la municipalité, pour leur exposer nos besoins. Nous leur avons demandé de pouvoir obtenir des médailles, des coupes, et des t-shirts de Tournoi de Ramadan 2025 pour récompenser les pongistes qui ont été assidus tout au long de ce mois afin qu’ils voient que nos joueurs se sont vraiment investis dans cet événement, afin que les tournois de tennis de table puissent se perpétuer chaque année.

JDM : Pouvez-vous vous présenter et nous dire qu’est-ce qui vous a motivé à participer à ce tournoi ?

Bryann Serot (pongiste) : Je m’appelle Bryann Serot et j’ai 30 ans. Je fais du tennis de table depuis un an maintenant avec ma copine. On a appris qu’il y avait du tennis de table par hasard à l’AJP et on a vu Caabi, qui nous a un peu expliqué comment ça fonctionnait. On a accroché tout de suite parce qu’il y avait une bonne ambiance. Maintenant, on vient 2 fois par semaine et on s’amuse bien. Donc c’était naturel de faire le tournoi du Ramadan quand on nous a proposé de le faire.

Annaëlle Loth (pongiste) : Moi c’est Annaëlle Loth, j’ai 26 ans. Je me suis inscrite à l’année au tennis de table, c’est un petit challenge pour moi parce que je débute. Actuellement, comme on est moins nombreux et qu’on a plus accès aux tables, j’essaie de progresser en plus des entraînements de la semaine.

Quelle importance ce tournoi a pour vous en tant que joueur ? Est-ce que c’est avant tout une compétition ou plus un moment de partage ?

Bryann Serot : Non, c’est plutôt un moment convivial, on va dire. On peut voir là qu’il n’y a pas du tout d’esprit compétitif. Même si on est contents quand on gagne, c’est plutôt pour s’amuser entre copains.

Annaëlle Loth : Plus un moment de partage, parce que je suis vraiment la plus nulle du tournoi clairement, donc plus pour s’amuser avec les copains parce qu’on se connaît tous.

Modalités d’inscription

Pour s’inscrire, vous pouvez vous rendre aux horaires de match à l’AJP de Pamandzi. Les bulletins d’inscription et demandes de licence vous seront fournis. L’adhésion annuelle pour toute tranche d’âge est de 50€.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le club par mail : rocketspamandzi@hotmail.com ou par téléphone au 06 93 49 44 35

Nayar SAID OMAR